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Наборы для пикника

Наборы для пикника
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Набор шампуров с рюмками Звери Набор шампуров с рюмками Звери
Артикул: T3632
Набор шампуров с рюмками "Звери"
35 000 ₽
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Набор для пикника в сумке Россия Набор для пикника в сумке Россия
Артикул: T0054
Набор для пикника в сумке "Россия"
10 650 ₽
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Набор для пикника Презент на 6 персон Набор для пикника Презент на 6 персон
Артикул: S7999
Набор для пикника "Презент" на 6 персон
20 700 ₽
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Набор для пикника Турист на 5 персон Набор для пикника Турист на 5 персон
Артикул: S7988
Набор для пикника "Турист" на 5 персон
13 600 ₽
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Набор для пикника Гусар Набор для пикника Гусар
Артикул: S7984
Набор для пикника "Гусар"
12 900 ₽
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Набор для пикника Юбилейный со столиком Набор для пикника Юбилейный со столиком
Артикул: S7992
Набор для пикника "Юбилейный" со столиком
18 900 ₽
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Подарочный набор для пикника Классик Подарочный набор для пикника Классик
Артикул: SK003A
Подарочный набор для пикника "Классик"
19 900 ₽
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Набор для пикника в машину (6 персон) Набор для пикника в машину (6 персон)
Артикул: AP038
Набор для пикника в машину (6 персон)
30 000 ₽
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Подарочный набор для пикника (6 персон) Подарочный набор для пикника (6 персон)
Артикул: P1186
Подарочный набор для пикника (6 персон)
39 500 ₽
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Шашлычный набор №1 Шашлычный набор №1
Артикул: S9280
Шашлычный набор №1
17 800 ₽
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Подарочный несессер «Дачник» Подарочный несессер «Дачник»
Артикул: S2474
Подарочный несессер «Дачник»
9 300 ₽
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Набор для пикника Подарочный 5 персон Набор для пикника Подарочный 5 персон
Артикул: SK9509
Набор для пикника "Подарочный" 5 персон
17 800 ₽
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Набор для пикника Презент с мангалом Набор для пикника Презент с мангалом
Артикул: S9272
Набор для пикника "Презент" с мангалом
27 700 ₽
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Набор для пикника Люкс на 6 персон Набор для пикника Люкс на 6 персон
Артикул: S9544
Набор для пикника "Люкс" на 6 персон
47 700 ₽
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Набор для пикника Бивак Набор для пикника Бивак
Артикул: DB117
Набор для пикника "Бивак"
27 200 ₽
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Набор для пикника 3 персоны Набор для пикника 3 персоны
Артикул: A1243
Набор для пикника "3 персоны"
15 900 ₽
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Дорожный набор для пикника Дорожный набор для пикника
Артикул: A1186
Дорожный набор для пикника
17 500 ₽
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Подарочный набор для пикника в шкатулке Подарочный набор для пикника в шкатулке
Артикул: V6014
Подарочный набор для пикника в шкатулке
16 800 ₽
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Набор для пикника на 3 персоны Герб Набор для пикника на 3 персоны Герб
Артикул: V1241
Набор для пикника на 3 персоны "Герб"
12 500 ₽
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Набор для пикника Престиж на 6 персон Набор для пикника Престиж на 6 персон
Артикул: S9266
Набор для пикника "Престиж" на 6 персон
27 900 ₽
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Набор для пикника Охота на 6 персон Набор для пикника Охота на 6 персон
Артикул: 3536P
Набор для пикника "Охота" на 6 персон
32 600 ₽
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Охотничий набор для пикника в кейсе Охотничий набор для пикника в кейсе
Артикул: A1416
Охотничий набор для пикника в кейсе
22 600 ₽
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Набор для пикника Охота на волка на 6 персон Набор для пикника Охота на волка на 6 персон
Артикул: 3636P
Набор для пикника "Охота на волка" на 6 персон
34 300 ₽
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Набор для пикника Россия на 6 персон Набор для пикника Россия на 6 персон
Артикул: 35340
Набор для пикника "Россия" на 6 персон
28 500 ₽
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Набор для пикника Герб РФ (4 персоны) Набор для пикника Герб РФ (4 персоны)
Артикул: P023P
Набор для пикника "Герб РФ" (4 персоны)
17 600 ₽
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Набор для пикника в чемодане «На шашлык!» Набор для пикника в чемодане «На шашлык!»
Артикул: A1406
Набор для пикника в чемодане «На шашлык!»
36 900 ₽
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Подарочный набор для пикника Россия Подарочный набор для пикника Россия
Артикул: А1526
Подарочный набор для пикника "Россия"
36 800 ₽
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Подарочный набор для пикника VIP Подарочный набор для пикника VIP
Артикул: A1516
Подарочный набор для пикника "VIP"
40 950 ₽
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Несессер подарочный Несессер подарочный
Артикул: T046R1
Несессер подарочный
6 650 ₽
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Набор шампуров Звери Набор шампуров Звери
Артикул: A3286
Набор шампуров "Звери"
15 800 ₽
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Подарочный набор для пикника на 6 персон Подарочный набор для пикника на 6 персон
Артикул: A1126
Подарочный набор для пикника на 6 персон
17 800 ₽
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Подарочный набор для пикника Премиум Подарочный набор для пикника Премиум
Артикул: A1266
Подарочный набор для пикника "Премиум"
19 100 ₽
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Подарочный набор для пикника Экспедиция Подарочный набор для пикника Экспедиция
Артикул: A1046
Подарочный набор для пикника "Экспедиция"
20 850 ₽
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Подарочный набор для пикника 5 персон Подарочный набор для пикника 5 персон
Артикул: A1115
Подарочный набор для пикника "5 персон"
17 100 ₽
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Подарочный набор для пикника Подарочный набор для пикника
Артикул: A1304
Подарочный набор для пикника
14 600 ₽
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Подарочный набор Рыбацкий Подарочный набор Рыбацкий
Артикул: A1292
Подарочный набор "Рыбацкий"
12 600 ₽
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Набор подарочный для пикника Люкс Набор подарочный для пикника Люкс
Артикул: A1136
Набор подарочный для пикника "Люкс"
17 300 ₽
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Набор для пикника в чемодане Престиж Набор для пикника в чемодане Престиж
Артикул: A1276
Набор для пикника в чемодане "Престиж"
20 400 ₽
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Набор для пикника в металлическом кейсе Набор для пикника в металлическом кейсе
Артикул: A1026
Набор для пикника в металлическом кейсе
24 500 ₽
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Набор для пикника в кейсе Звери Набор для пикника в кейсе Звери
Артикул: A1316
Набор для пикника в кейсе "Звери"
25 800 ₽
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Набор для пикника Парусник Набор для пикника Парусник
Артикул: A1036
Набор для пикника "Парусник"
19 800 ₽
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Набор для пикника Охотник (6 персон) Набор для пикника Охотник (6 персон)
Артикул: A1086
Набор для пикника "Охотник" (6 персон)
18 800 ₽
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Весёлый пикник на лоне природы в хорошей компании – это добрая национальная традиция, которая в нашей стране с годами только набирает обороты. Предлагаемые в этой коллекции премиальные подарочные наборы для пикника – это лучшие презенты для любителей качественного элитарного отдыха. 

Каждый комплект изготовлен вручную с использованием таких дорогостоящих материалов как кожа,  полированная нержавеющая сталь, латунь, бронза. При этом каждое изделие отличается высочайшим уровнем исполнения, представляя собой небольшое произведение прикладного искусства. Такие подарки не просто ценят выше других подношений – ими дорожат долгие годы, ими восхищаются и гордятся.  Попробуйте, загляните в любое из описаний этого каталога. И вы сразу же убедитесь в том, что такие уникальные вещи точно стоят заявленной достаточно высокой цены! 

Чем хороши наши подарочные наборы для пикника:

  • все аксессуары и приспособления выдержаны в особом аристократичном стиле;
  • каждый набор удачно совмещает в себе эффектную эстетику и безусловную практичность;
  • элитарные материалы и безукоризненное качество ручной работы обеспечивают впечатляющую долговечность каждого предмета;
  • продуманное расположение в кейсах, стойках и коробках обеспечивает комфорт использования и сохранность инструментария и посуды для пикника;
  • широкий выбор позволяет подбирать набор под конкретные вкусовые предпочтения и бюджеты  

Сегодня найти приличные подарки в Москве и в других городах достаточно сложно. Даже если речь идёт об элитных презентах, то в большинстве случаев ставка делается на изделия из драгоценных металлов или натуральных камней. Представители этого каталога открывают заманчивые перспективы стать обладателем самого яркого запоминающегося подношения. 

Роскошные подарочные наборы для пикника – незабываемые презенты для людей с изысканным вкусом!