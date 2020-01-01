Весёлый пикник на лоне природы в хорошей компании – это добрая национальная традиция, которая в нашей стране с годами только набирает обороты. Предлагаемые в этой коллекции премиальные подарочные наборы для пикника – это лучшие презенты для любителей качественного элитарного отдыха.

Каждый комплект изготовлен вручную с использованием таких дорогостоящих материалов как кожа, полированная нержавеющая сталь, латунь, бронза. При этом каждое изделие отличается высочайшим уровнем исполнения, представляя собой небольшое произведение прикладного искусства. Такие подарки не просто ценят выше других подношений – ими дорожат долгие годы, ими восхищаются и гордятся. Попробуйте, загляните в любое из описаний этого каталога. И вы сразу же убедитесь в том, что такие уникальные вещи точно стоят заявленной достаточно высокой цены!

Чем хороши наши подарочные наборы для пикника:

все аксессуары и приспособления выдержаны в особом аристократичном стиле;

каждый набор удачно совмещает в себе эффектную эстетику и безусловную практичность;

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продуманное расположение в кейсах, стойках и коробках обеспечивает комфорт использования и сохранность инструментария и посуды для пикника;

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Сегодня найти приличные подарки в Москве и в других городах достаточно сложно. Даже если речь идёт об элитных презентах, то в большинстве случаев ставка делается на изделия из драгоценных металлов или натуральных камней. Представители этого каталога открывают заманчивые перспективы стать обладателем самого яркого запоминающегося подношения.

Роскошные подарочные наборы для пикника – незабываемые презенты для людей с изысканным вкусом!